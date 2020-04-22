إطلاق أرخص هاتف "5G" في العالم بكاميرا 48 ميغابكسل

أعلنت شركة "شاومي" الصينية الشهيرة، إحدى كبريات الشركات التقنية، العاملة في مجال صناعة الهواتف الذكية حاليًا، أنها صنعت أرخص هاتف ذكي بتقنية الجيل الخامس "5G" بسعر يتجاوز 244 دولارًا فقط.

وقالت الشركة، إن هاتفها المقبل "Redmi K30i" سيحافظ الهاتف على دعم شبكات الجيل الخامس، ولكنه سيأتي مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميغابكسل، الأمر الذي سيُخفِّض السعر إلى 255 دولارًا ، ليصبح أرخص هاتف 5G في السوق.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام) بحجم 6 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 غيغابايت، والكاميرا الخلفية الثانية بدقة 8 ميغابكسل، والثالثة بدقة 2 ميغابكسل لتصوير العمق، والرابعة بدقة 5 ميغابكسل، لتصوير الأجسام القريبة.

يُشار إلى أن تسريبات سابقة، كانت قد كشفت عن أن شاومي تستعد لإطلاق هاتف (ردمي نوت 9) "Redmi Note 9" في شهر يونيو، مع دعم شبكات الجيل الخامس، ولكنه سيزيح (ردمي كي30 آي) ليصبح هو أرخص هاتف "5G" بسعر يعادل 208 دولارات أمريكية.