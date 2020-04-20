"إل جي" تعود بقوة مع هاتف LG Velvet الذكي (فيديو)

تعود شركة "إل جي" الكورية الجنوبية بقوة من خلال إطلاق هاتفها الذكي الرائد الجديد LG Velvet الذي نشرت عنه فيديو تشويقيا تستعرض فيه قدرات الهاتف.

ويعتبر جهاز (LG Velvet) هو أول هاتف ذكي في خط إنتاج سلسلة (Velvet) الجديدة الذي من المتوقع أن يحل محل خط (LG G) بحسب خبراء تقنية.

وتقول التسريبات إن الهاتف سيحتوي على كاميرا رئيسة بدقة 48 ميجابيكسل، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ويدعم ملحق الشاشة المزدوجة من إل جي، ومن المفترض أن يكون حجم الشاشة ما بين 6.7 إلى 6.9 إنش؛ ما يجعل هذا الهاتف الذكي كبيرا إلى حد ما.

يعمل الهاتف بأحدث معالجات شركة كوالكوم من الفئة المتوسطة (Snapdragon 765 5G)، ويتضمن منفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر في الجزء السفلي.

وسيأتي هاتف (LG Velvet) بثلاثة ألوان هي: الأبيض (Aurora White) والرمادي (Aurora Grey) والأخضر (Aurora Green).

ويحتوي الهاتف على نتوء على شكل حرف U وله جوانب منحنية بشكل متناظر، وهناك ثلاثة أزرار مرئية على جانبه الأيسر وزر على جانبه الأيمن، بالإضافة إلى مكبرات صوت ستريو مزدوجة.

ويتوقع خبراء التقنية إطلاق الهاتف الشهر المقبل في كوريا الجنوبية، وقالت إل جي سابقا إن هاتفها المتميز سيكون في متناول اليد أكثر من منافسيه.