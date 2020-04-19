"إل جي" تكشف رسميًا عن تصميم هاتف "فيلفيت" الجديد (فيديو)

نشرت شركة "إل جي" فيديو يعرض بعض تفاصيل هاتفها الذكي الذي ستطرحه في الأسواق قريبا، والذي يحمل اسم "إل جي فيلفيت/LG Velvet".

ويظهر الفيديو الهاتف مضافًا إليه عنصر الحركة والإضاءة، التي تساعد على إظهاره بشكل أوضح للعملاء.

ويأخذ هاتف "إل جي فيلفيت" العديد من التصميمات الحديثة، إذ يأتي بلوحة زجاجية منحنية ملونة ذات "تصميم ثلاثي الأبعاد" مع جوانب معدنية ناعمة، وكاميرا خلفية تُشبه "قطرة الماء"، وفقًا لموقع "Android Central" التقني.

واتجهت الشركة في هواتفها الجديدة نحو التصميمات النفعية القابلة للخدمة، إذ أطلقت إل جي مجموعة من الهواتف الرائدة على مدار العامين الماضيين، مثل G7، V40 ، G8 ، V50 ، G8X ، V60، والتي كانت متشابهة للغاية.

وكان من المقرر أن تطلق الشركة على الهاتف اسم "إل جي G9"، إلا أنها أعادت تسميته "LG Velvet".