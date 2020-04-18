"آبل" تؤجل موعد شحن هاتفها "آيفون SE" الجديد للمستخدمين

أعلنت شركة آبل الأمريكية عبر العديد من حساباتها الرسمية على شبكة الإنترنت، عن تأخير طفيف بإتاحة وشحن هاتفها الجديد آيفون SE لعملائها، دون أن تذكر السبب.

وكانت صفحة متجر آبل (آب ستور) قد أعلنت عن ميعاد وصول هاتف آيفون SE 2020 الاقتصادي، الذي يعد أقل هواتف آبل تكلفة، في أوائل شهر أيار مايو للطلبات المسبقة، والذي سيتم إطلاقه رسميا في 24 نيسان أبريل الجاري.

كما رصد تقرير موقع 9to5Mac، محاولة لطلب الهاتف بأي حجم تخزين ولون في تاريخ الشحن الفعلي المحدد في 4 أيار مايو على أقرب تقدير، وجاء الرد بأن عملية التسليم لن تُتاح قبل 6 أيار مايو.

في سياق مشابه، كانت آبل قد قامت بتأجيل بعض المتغيرات أيضا من آيفون 11 بطريقة مماثلة في العام الماضي، بسبب ارتفاع الطلب على الأرجح.

لم يكشف موقع آبل عن سبب تأجيل مواعيد الشحن اللاحقة، لكن الأنظار تتجه في الوقت الحالي إلى ما يمر به العالم من المعاناة المتواصلة من جائحة فيروس كورونا التي أربكت حسابات قطاع واسع من الشركات العالمية.