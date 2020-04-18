سامسونغ تطلق هواتف غالكسي A51 5G و A71 5G‏ رخيصة الثمن

لا جدال في مدى التأثير القوي الذي أحدثه انتشار فيروس كورونا على تباطؤ مبيعات الهواتف الذكية بجميع أنحاء العالم، حيث نستطيع أن نتبين أن الانخفاض بالربع الأول من 2020 بلغ 13.3٪.

كما انخفضت مبيعات شباط/فبراير بنسبة 38%، وهو ما يمثل 60 مليون وحدة فقط عبر إحصائيات متداولة، لذلك أعلن عملاق التكنولوجيا وتصنيع الهواتف الكوري عن اعتزامه إطلاق عدد جديد من الهواتف الذكية 5G بأسعار معقولة خلال الفترة المتبقية من العام، بحسب تقرير موقع gizmochina.

وبحسب التقرير كشفت شركة سامسونغ عن أول هاتفين ذكيين 5G بأسعار معقولة، هما غالكسي A51 5G وغالكسي A71 5G الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، كما عُرض غالاكسي A71 5G للبيع في الصين، لافتا إلى أنه من المتوقع طرح الهاتف في أماكن أخرى بوقت لاحق من الصيف.

وتبلغ القيمة السعرية للغالاكسي A51 5G مبلغ 499.99 دولار، أما الغالاكسي A71 5G فسيتكلف $599.99. وفي كوريا الجنوبية، من المتوقع أن يتم تسعيره بمبلغ 411 دولارا و 575 دولارا على التوالي.

واستنادًا إلى أسعار الجيل الأول من الهواتف الذكية 5G من سامسونغ، يمكننا أن نستنتج أن الشركة خفّضت من سعر هواتفها الذكية 5G بنسبة 62٪ فقط في غضون 11 شهرا.