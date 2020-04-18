تعرف على مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 9 الجديد

يبدو أن هاتف شركة شاومي الجديد Redmi Note 9 في طريقه للإصدار، وذلك بعد أن شاركت هيئة التصديق الصينية TENAA عليه، ونشرت مواصفاته على صفحتها الرسمية.

ووفقا لـ TENAA، يأتي الهاتف الجديد برقم موديل Redmi M2003J15SC. وأفصح الموقع عن مواصفات وصور للهاتف Redmi Note 9، ليحتوي على شاشة IPS LCD مُحسنة مقاس 6.43 بوصة بدقة FHD + 1080 x 2340 بكسل، ويبلغ سمك الجهاز 8.9 ملم ويزن 198 جراما فقط، وببطارية 4920 mAh.

ولم يختلف هاتف Redmi Note 9 في التصاميم الأمامية والخلفية عن أجهزة شاومي السابقة، إلا من بعض التعديلات، مثل احتوائه على ثقب الكاميرا الأمامية الذي يقع على الحافة اليسرى للهاتف.

إضافة إلى ذلك، يوجد مستشعر بصمة خلفي مثبت أسفل الكاميرا الرباعية (طراز Redmi Note 9 Pro يتميز بمستشعر بصمة جانبي) كما يأتي Redmi Note 9 بمعالج سرعته 2.0 جيجا هرتز برقائق MediaTek Helio G8O.

وسيكون للهاتف إصدارات 4 غيغابايت و6 غيغابايت و8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بجانب خيارات تخزين داخلية متعددة تصل إلى 32 غيغابايت و64 غيغابايت و128 غيغابايت.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يأتي شاومي الجديد بمستشعر رئيس 48 ميغابيكسل و13 ميغابيكسل، ونظام تشغيل Android 10، ويحتوي على تراكب مرئي MIUI للشاشة.