غوغل تطور منافسًا لبطاقة آبل الائتمانية‎

تطور شركة "غوغل" العملاقة بطاقة خصم ذكية على غرار بطاقة أبل الائتمانية التي صممت لاستخدامها تحديدًا مع خدمة مدفوعات أبل في أجهزة أبل، مثل آيفون أو ساعة أبل.

وستعتمد البطاقة على خيارين، وهما: الدفع عن طريق الهاتف، والطريقة العادية، مع تتبع مفصل لما أنفقته وأين، وفقًا لمدونة "تك كرانش".

كما تقوم الشركة بضبط إعدادات الأمن، حيث سيكون لدى المستخدم رقم بطاقة افتراضية يمكن إعادة ضبطه أو حظره، كما أن هناك أيضًا مؤشرات على التحكم في البيانات التي تشاركها.

وردًا على المدونة، لم يقر المتحدث الرسمي باسم "غوغل" مباشرة بخطط البطاقة، وكرر البيان الذي أصدرته الشركة في نوفمبر، والتي أكدت فيه أنها تستكشف شراكات لحسابات التدقيق الذكية في Google Pay.

وكانت الشركة قد ذكرت أن شريكيها الرئيسين: Citi و Stanford Federal Credit Union من المتوقع أن يتعاونا مع "غوغل" في هذه البطاقة.

وتحاول شركة "هواوي" الصينية أيضًا أن تتيح تطبيقات وخدمات مشابة، ولذلك قامت بالإعلان عن بطاقة ائتمانية خاصة بها.

وتحاول "هواوي" إعطاء المستخدمين العديد من الميزات للاشتراك في الخدمة، كما تخطط لتقديم عروض ترويجية خاصة تتضمن حصول الأشخاص على خصومات مقابل المشتريات الضخمة.