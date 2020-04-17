تعرف على مواصفات آيفون 12 برو ماكس (فيديو)

نشر موقع macrumors التقني نظرة خاطفة على هاتف "iPhone12 Pro Max" من "آبل" الذي لم يتم إصداره حتى الآن.

ومن المقرر أن يتماثل الهاتف في التصميم مع هاتف iPad Pro، وتظهر التسريبات إلى أنه يمتلك إطارًا من الفولاذ المقاوم للصدأ ذو حواف مربعة بدلا من إطار الفولاذ المقاوم للصدأ المستدير لسلسلة iPhone 11.

وسيأتي الهاتف بشاشة OLED بقياس 6.7 بوصة كما سيكون الجهاز أعرض وأطول قليلاً مقارنة بهاتف iPhone 11 Pro Max مقاس 6.5 بوصة.

وسيأتي هاتف iPhone 12‌ Pro Max الجديد بسمك 7.4 مم أرق قليلاً من ‌iPhone 11 Pro Max ، إلا أن فتحة الكاميرا أكثر سمكًا بنسبة 1.26 مم.

ومن المرجح أن يأتي الهاتف الجديد باللون الأزرق الداكن بدلا من اللون الأخضر Midnight المتاح في هواتف iPhone 11 Pro.

ويتوقع أن تقدم شركة آبل أربعة أجهزة "آيفون" بثلاثة أحجام مختلفة هذا العام، أحدهما بقياس 5.4 بوصة والأخر بقياس 6.7 بوصة والثالث بقياس 6.1 بوصة.