iPhone SE يفتقد ميزة رئيسية من مميزات "أبل"

جاء هاتف iPhone SE الذي أطلقته شركة أبل، الأربعاء، مفتقدا لميزة رئيسية مهمة، وهي مكون رئيسي يتمثل بالرقاقة المخصصة (U1 Ultra Wideband).

وتوفر الشريحة، التي ظهرت لأول مرة في تشكيلة (iPhone 11)، قدرات فائقة الدقة لتتبع المواقع ضمن الأجهزة المزودة بها، ويعتقد أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنتجات القادمة، مثل (AirTags).

وكشفت صفحة مواصفات المنتج التقنية التابعة لشركة "أبل"، عملاق التكنولوجيا الأمريكي، عدم وجود شريحة (U1 Ultra Wideband) ضمن مواصفات القسم الخلوي واللاسلكي.

وتعتبر تلك الشريحة بمثابة نظام تحديد المواقع العالمي، بحيث يمكنها العمل بدقة أكبر وطاقة أقل ودون الحاجة إلى ارتداد الإشارات من أبراج الخلايا والأقمار الصناعية.

وتثور أسئلة كثيرة حاليا من عشاق منتجات الشركة حول مدى تأثير غياب شريحة (U1 Ultra Wideband) على التوافق مع علامات التتبع بالبلوتوث من أبل، التي ظهرت حولها الكثير من الشائعات، لكن من المحتمل أن تكون (AirTags) افتراضية بالنسبة للأجهزة الأقدم غير المتضمنة للشريحة.