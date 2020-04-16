بعد iPhone SE.."أبل" توقف بيع هواتف IPhone 8 وIPhone 8 Plus

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، اليوم الخميس، وقف بيع هواتف "آيفون" من طراز (iPhone 8) و (iPhone 8 Plus) بعد إطلاقها رسميًا، الأربعاء، الجيل الثاني من هاتفها الجديد (iPhone SE).

واعتبرت الشركة، أن الهاتف الجديد هو في الأساس عبارة عن جهاز (iPhone 8) محدث مع خيارات ألوان مختلفة قليلًا وشاشة بقياس 4.7 إنشات وزر المنزل المدمج ضمنه معرف اللمس (Touch ID) بدلًا من (Face ID) لكن مع الرقاقة الأسرع (A13 Bionic).

وبالنسبة لهاتف (iPhone 8 Plus) الذي يأتي بقياس الشاشة 5.5 بوصات، فلا بديل له في السوق حتى الآن، في الوقت الذي تتكاثر الشائعات التي تشير إلى أن هاتف (iPhone SE Plus) ما يزال قيد التطوير.

وتبيع آبل جهاز (iPhone SE) الجديد مقابل 399 دولارًا، أي أرخص بنحو 50 دولارًا من (iPhone 8) الذي يحل محله، ويبدو أن الشركة تحاول جعل محبي الهواتف الأكبر حجمًا يتوجهون إلى (iPhone 11) بدلًا من طرح (iPhone SE Plus)، بحيث إنها لا تريد تشتيت مبيعات نموذج (iPhone SE) بهذه الطريقة.