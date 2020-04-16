كيف جعلت "أبل" IPhone SE الجديد أحد أفضل هواتفها؟

كشفت شركة آبل الأمريكية بعد طول انتظار، عن هاتفها المرتقب IPhone SE، الذي طرحته للتماشي مع تداعيات حائجة كورونا، من خلال سعره القليل، وإمكانياته المقتبسة من أحدث إصدارتها iPhone 11.

وتقول الشركة، إن هاتفها الجديد يضم باقة من المواصفات التقنية القوية، إلى جانب مميزات أخرى تجعله أحد أفضل هواتفها، وبسعر 399 دولارًا فقط.

ويمنح الهاتف الجديد المستخدم، إمكانية الوصول إلى منظومة آبل القوية من المنتجات والخدمات والإكسسوارات، حيث يستطيع المستخدمون الاستفادة مما يصل إلى مليوني تطبيق متوفر في آب ستور.

كما يشمل الإمكانيات المتوفرة في هوافتها السابقة، منها، منح المستخدم أفضل التطبيقات وتجارب الواقع المعزز، التي تقدمها الجهات الخارجية، والاطلاع على أحدث المستجدات مع Apple News، والاستمتاع بمسلسلات وأفلام ووثائقيات أصلية من أقوى مبدعي التلفزيون والسينما في العالم مع +Apple TV.

وجعلت آبل مستخدم الهاتف قادرًا على تشغيل أكثر من 60 مليون أغنية من فنانيهم المفضلين على Apple Music، وإجراء عمليات دفع تتمتع بالخصوصية والأمان، من خلال Apple Pay، وحفظ الصور والملفات وجهات الاتصال في iCloud، مع إمكانية الوصول إلى المحتوى من جميع أجهزة آبل التي يملكها العميل.

ويعمل سلك التوصيل Lightning على جعل جهاز iPhone SE متوافقًا مع أكثر من 25,000 إكسسوار، يعمل بموصل Lightning، بما فيها إكسسوارات الكاميرات، ومكبرات الصوت والملحقات الصوتية، وقواعد الإرساء، وCarPlay، وغيرها.

وصمم iPhone SE بميزات الأمان الرائدة في مجالها نفسها التي ينتظرها العملاء من آبل، والتي تحمي الخصوصية وتمنح العملاء القدرة على التحكم في معلوماتهم، وعلى سبيل المثال، تعمل ميزة Touch ID والمنطقة الآمنة Secure Enclave على حماية بيانات بصمات الأصابع.

وتقوم خاصية منع التتبع الإعلاني الذكية في سفاري، بمنع المعلنين الذين يتتبعون المستخدمين من موقع إلى آخر، ويستخدم تطبيق الصور التعلم الآلي لتنظيم الصور على الجهاز، وغير ذلك الكثير.

ويقدم iPhone SE مع نظام iOS 13 تجربة سلسة بفضل التكامل بين البرامج والمكونات بطريقة تتعذر على أي هاتف ذكي آخر، ويتميز iOS 13 بمظهر جذاب مع نمط التعتيم، وطريقة أكثر خصوصية في تسجيل الدخول إلى التطبيقات ومواقع الويب، مع ميزة تسجيل الدخول.

ويمنح الهاتف الجديد المستخدمين تجربة جديدة كليًا في تطبيق الخرائط، توفر إمكانية تنقل أسرع وأكثر دقة، ومناظر جميلة على مستوى الشارع، مع ميزة (انظر في الأنحاء).