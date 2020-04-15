كشف مواصفات الهاتف الجديد آيفون SE

في خطوة ليست صادمة، أوقفت شركة آبل خط إنتاج هاتفيها آيفون 8 وآيفون 8 Plus هذا الصباح، ورافق هذه الخطوة، الكشف عن هاتف آبل الجديد آيفون SE.

ومن المرجح أن يحل الهاتف الجديد آيفون SE مكان آيفون 8، ولكن لا يوجد بديل للآيفون 8 Plus حتى الآن، مما يجعل آيفون SE في الأساس الجيل الخامس من نفس الطراز الملغي، والمتوقع طرحه بالألوان الأسود والأبيض والأحمر.

يتميز جهاز آيفون SE الجديد بشاشة مقاس 4.7 بوصة وتصميم مطابق تقريبًا لجهاز آيفون 8. وهناك إطارات على طول الجزء العلوي والسفلي، بالإضافة إلى زر الشاشة الرئيسية، ودعمت الوصول إلى التطبيقات عن طريقTouch ID بدلًا من Face ID.

كما يتميز أيضًا آيفون SE بشحن لاسلكي، ويأتي بنفس معالج A13 Bionic الموجود في آيفون 11 وآيفون 11 Pro، إلى جانب دعمه Wi-Fi 6 وبسرعة نقل بيانات بتقنية غيغابايت من فئة LTE.

وأشارت التقارير المتداولة أن سعر الهاتف الجديد سيبلغ 399 دولارًا، وهو أرخص بـ 50 دولارًا من آيفون 8 الذي يحل محله. كما يأتي طراز أخر من آيفون SE أيضًا بإمكانية تخزين إلى 128 غيغابايت مقابل 449 دولارًا أو 256 غيغابايت مقابل 549 دولارًا.

ولكن ماذا عن آيفون 8 Plus؟ أكدت تقارير صحفية، نقلًا عن تسريبات خاصة بنظام "آي أو إس 14" أن ابل تخطط لإصدار "بلس" من آيفون SE الجديد، لكن لا يزال موعد إصداره غير معروف حتى الآن.