"هونور" تطلق سلسلة هواتف Honor 30 المنتظرة

أطلقت العلامة التجارية "هونور" التابعة لشركة "هواوي" الصينية، 3 هواتف جديدة من سلسلتها الرائدة Honor 30، لتعزز الزخم التقني المشهود هذا الشهر، بإعلان الشركة عن سلسلة رائدة أخرى من هواتفها وهي P40.

وتسعى "هواوي" لتعزيز حصتها السوقية ودعم قطاع الهواتف فيها، الذي تراجع بفعل العقوبات الأمريكية العام الماضي، من أجل تعويض التراجع وكسب مزيد من الأرباح.

وأعلنت "هونور" عن 3 أجهزة هي (Honor 30) و (Honor 30 Pro) و (Honor 30 Pro Plus)، التي يقتصر وجودها الآن على السوق الصينية.

ويتشابه (Honor 30 Pro) و (Honor 30 Pro Plus) تمامًا، لكنهما يتميزان بمواصفات مختلفة بالنسبة للكاميرا الخلفية الرباعية، إذ يأتي الجهاز الأول بعدسة أساسية بدقة 40 ميغابيكسل بمستشعر (RYYB IMX600)، بينما يأتي الجهاز الثاني بعدسة أساسية بدقة 50 ميغابيكسل بمستشعر (RYYB IMX700).

ويستخدم (Honor 30 Pro Plus) مستشعر (UltraVision IMX700) بدقة 50 ميغابيكسل نفسه الموجود ضمن هاتف (Huawei P40 Pro)، ويشترك (Honor 30 Pro) مع (Honor 30 Pro Plus) بالعدسة ذات الزاوية الواسعة جدًا بدقة 16 ميغابيكسل والعدسة المقربة بقدرة 50X مع ميزة مثبت الصورة البصري (OIS).

ويقدم (Honor 30 Pro) و (Honor 30 Pro Plus) تكبيرا بصريا بقدرة 5X، وتقريبا هجينا بقدرة 10X، وتقريبا رقميا بقدرة 50X، وحصل هاتف (Honor 30 Pro Plus) على 125 درجة ضمن منصة القياس (DxOMark)، بينما حصل هاتف (Huawei P40 Pro) على 128 درجة ضمن منصة القياس.

ويضم الهاتف في الواجهة كاميرا أساسية بدقة 32 ميغابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا ثانوية بزاوية عريضة بدقة 8 ميغابيكسل ضمن (Honor 30 Pro) و (Honor 30 Pro Plus)، ويتميز الجهازان بجسم زجاجي منحنٍ مع وحدة كاميرا مستطيلة في الزاوية اليسرى العليا تشبه وحدة كاميرا أجهزة (Galaxy S20).

وزودت الشركة (Honor 30 Pro) و(Honor 30 Pro Plus) بمعالج (Kirin 990 5G) مع شاشة من نوع (OLED) بقياس 6.57 إنش وبدقة 2400×1080 بيكسل، بمعدل تحديث 90 هيرتزا لهاتف (Honor 30 Pro Plus).