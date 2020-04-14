"ون بلس" تطلق هاتفيها OnePlus8 Pro و OnePlus 8 المقاومين للماء

في قفزة قد تضعها على قدم المساواة مع أحدث هواتف سامسونغ (غلاكسي S20)؛ كشفت شركة OnePlus الصينية عن هاتفيها الجديدين OnePlus 8 Pro وOnePlus 8 بشاشة QHD + مقاس 6.78 بوصة بمعدل تحديث 120Hz.

وبعد أشهر من الإشاعات والتسريبات، كشفت تقارير أن الهاتفين أيضًا مدعومان بأحدث شرائح Snapdragon 865 من Qualcomm، ومن المتوقع أن تكون شاشة OnePlus 8 Pro أكبر، ويأتي بتحسينات للكاميرا تتميز بالسلاسة والتمرير الأسهل في آندرويد.

قد تكون الكاميرا والشاشة هما العناصر الأكثر جذبًا بهاتفي OnePlus، لكن الشركة قامت أيضًا بإدخال تحسين على الأجزاء الداخلية، مثل ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت LPDDR5، وذاكرة تخزين 256 جيجابايت UFS 3.0، ويدعم Wi-Fi 6.

كما يتضمن OnePlus أيضًا تصنيف IP الرسمي لمقاومة الغبار والماء، حيث حاز الهاتف على درجة IP68، مما يعني أنه مقاومًا للغبار، ويستطيع تحمل الغمر في الماء ليصل إلى 1.5 مترًا ولمدة تصل إلى 30 دقيقة.

وأضافت OnePlus مستشعرات في مقدمة وخلفية الشاشة للهاتفين لتحسين السطوع التلقائي.

ويأتي الهاتف بكاميرا رباعية، وستكون الرئيسية بدقة 48 ميغابكسل، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع 48 ميغابكسل، وعدسة مقربة وكاميرا تصفية الألوان، وتشتمل العدسة فائقة الاتساع على زاوية 120 درجة، ويدعم التقريب 3x الهجين، والتكبير الرقمي 30x.