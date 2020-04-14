تقرير: غالاكسي S21 سيأتي بميزة OIS لتصوير فيديوهات سيلفي بجودة عالية

كشفت تقارير حديثة أن هاتف سامسونغ الجديد Galaxy S21 المتوقع وصوله في الربع الأول من عام 2021، سيأتي بتقنية التثبيت البصري (OIS) للكاميرا الأمامية.

وفقا لتقرير الموقع التقني "سام موبايل"، تقدم سامسونغ كاميرا سيلفي أمامية محسنة مع غالاكسي S21، يستخدم فيها مستشعرا أكبر وتثبيتا بصريا للصورة، وستكون الكاميرا تحت الشاشة لنستغنى تماما عن النوتش.

كما تختبر الشركة الكورية الجنوبية نموذجين أوليين للهاتف المستقبلي، يحتوي الأول على مستشعر 1/2 بوصة (ربما بدقة 48 ميغابكسل)، بالإضافة إلى جهاز آخر مزود بمستشعر 1 / 2.55 بوصة (ربما بدقة 12 ميغابكسل) مع مثبت بصري.

ومعروف أن تضمين الـ OIS بكاميرا السيلفي الأمامية، يتيح التقاط مقاطع فيديو أكثر سلاسة وصورا ثابتة خالية من الاهتزاز حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، وأيا كان ما تنتهي إليه سامسونغ في منتجها الجديد، سيكون أول هاتف يستخدم مثل هذه التقنية الثورية لكاميرا السيلفي.

كما يمكن لجميع هواتف في سلسلة غالاكسي S20 وS20 Plus و، S20 Ultra ، أيضا تسجيل مقاطع فيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية باستخدام الكاميرا الأمامية.