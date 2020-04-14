ساعة آبل الذكية Series 6 تدعم ميزة التنبؤ بنوبات الهلع (فيديو)

على الرغم من أن إطلاق آبل لساعتها الذكية Series 5 جاء مخيباً للآمال بسبب افتقارها إلى ترقيات، إلا أن تقارير مبكرة تشير إلى أنه تم التخطيط لبعض التحسينات الرئيسية جدا.

وفي هذا السياق، كشف تسريب جدبد أن ساعة آبل الذكية الجديدة Series 6، التي من المفترض أن يجري إطلاقها في وقت لاحق من هذا الخريف، ستتضمن ميزات جديدة مصممة لمعالجة بعض مشكلات الصحة العقلية.

من المتوقع أن تأتي ساعة آبل Series 6 الذكية بمجموعة كاملة للصحة العقلية والجسدية، وفقا لما ذكره موقع "XDA Developers"، بناء على تسريبات أطلقها المسرب المعروف ماكس وينباخ Max Weinbach.

وبحسب التقرير، تعمل ساعة آبل بميزة تساعد على اكتشاف العلامات المبكرة للإجهاد أو الذعر تلقائيا، ويمكنها أيضا أن تكتشف عندما يكون المستخدم تحت الضغط، وذلك عبر استخدام أجهزة استشعار مدمجة جديدة.

يذكر التقرير أن الهدف النهائي هو أن تعرف الساعة الذكية أنواع التدابير الصحية التي تسبق عادة حدثاً مثل نوبة الهلع بحيث يمكن للجهاز تحذير المستخدم مسبقا وتقديم المساعدة مثل تمارين التنفس".

كما وجّه التقرير نظر الشركة لبعض التحسينات الأخرى التي يأملها المستخدمون من Series 6 الذكية، مثل عمر بطارية أفضل، وتوفر ميزة Wi-Fi 6، ومقاومة محسنة للماء، ومعالج من الجيل التالي، وربما ميزة تتبع النوم.

وقد أفادت تقارير سابقة أن الساعة المنتظرة يمكنها قياس مستويات الأكسجين في الدم، ثم تنبيه المستخدم لاحقا عندما ينخفض تشبع الأكسجين في الدم إلى أقل من المستوى المناسب.