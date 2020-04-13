تعرف على مميزات كاميرا هاتف "نوكيا 9.3" الجديد

تسعى شركة نوكيا، وهي واحدة من أقدم الشركات المصنعة للهواتف في العالم للحصول على حصة من الكعكة السوقية مع موديلاتها التنافسية الجديدة.

ومع اشتداد المنافسة في سوق الهواتف بين الشركة العريقة وبعض العلامات التجارية القوية، يبدو أن نوكيا الفنلندية، لا تنوي الاستسلام، كما أنها تخطط لإصدار موديل جديد رائد في المستقبل بميزانية أقل.

بدأ مهندسو الشركة عملهم بالفعل واضعين في اعتبارهم المزاوجة بين الحصول على أفضل منتج وأفضل سعر ممكن، حسبما ذكر موقع "نوكيا باور يوزر" الإلكتروني، المهتم بأجهزة نوكيا.

يُعتقد أن هذا الاتجاه سيكون هو الورقة الرابحة لنوكيا مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى، وبهذا المعنى، تشير بعض التقارير إلى أنه يجري التخطيط لإطلاق هاتف نوكيا 9.3 PureView الجديد، بكاميرا خماسية معدلة في ضوء تقنية أكثر تعقيدًا عن مثيلتها في النسخة الأصلية 9 PureView.

وأشار تقرير "نوكيا باور يوزر" إلى أن الشركة ستطلق هاتفها Nokia 9.3، المتوقع أن يكون منافسا محتملا لسلسلة غالاكسي نوت الشهيرة من سامسونغ، وموديل هواوي Mate 40 وجوجل Pixel 5.

ووفقا للتقرير سيأتي الهاتف بواحدة من أقوى حلول الكاميرا، ستكون كاميرته الرئيسية 64 ميغابيكسل وتدعم تثبيت الصورة البصرية (OIS)، ولأول مرة مع كاميرا 108 ميغابيكسل.