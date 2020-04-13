ميزة جديدة تسهل نقل الملفات بين سامسونغ ومايكروسوفت‎

كشفت شركة "مايكروسوفت" عملاق التقنية الأمريكية، عن ميزة جديدة تسهل نقل الملفات بين أجهزة الشركة وأجهزة شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية.

وتقدم "مايكروسوفت" طريقة سهلة للوصول إلى الملفات ضمن هواتف سامسونج الذكية على أجهزة حواسيب ويندوز 10، من خلال نقل الملفات لاسلكيًا بين أجهزة الطرفين.

وبحسب بيان الشركة الأمريكية، يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من فئة (جالاكسي) Galaxy، مثل (Galaxy S10) أو (Galaxy S20)، الآن سحب الملفات وإفلاتها ضمن أجهزة الحاسب العاملة بنظام التشغيل ويندوز 10 عبر النسخة المحدثة من تطبيق (Your Phone).

وأوضحت الشركة أنها فرضت بعض القيود، فلا يمكن نقل أكثر من 100 ملف دفعة واحدة، ويمكن أن يكون الحجم الأقصى لكل ملف 512 ميجابايت، ويجب عدم تصغير نافذة تطبيق (Your Phone) أثناء نقل الملفات؛ لأن ذلك يؤدي إلى إلغاء عملية النقل

وكانت "مايكروسوفت" قد سمحت الشهر الماضي لأجهزة محددة من سامسونج بالعمل مع ميزة النسخ واللصق "كوبي بيست" عبر منصة ويندوز 10.

وتعمل هذه الميزة الجديدة على جميع أجهزة جالاكسي من سامسونج المتضمنة الإصدار 1.5 أو أعلى من ميزة (Link to Windows) والمرتبطة بأجهزة الحاسب العاملة بأحدث إصدار تجريبي من نظام التشغيل ويندوز 10.

وبحسب ما ذكرت مايكروسوفت، فإن الاتصال السلكي ليس ضروريًا ولكن يجب أن يكون الجهازان متصلين بالشبكة اللاسلكية نفسها، ويحتاج المستخدم بعد توصيل هاتفه الذكي أو جهازه اللوحي من فئة جالاكسي بجهاز حاسب ويندوز 10 إلى فتح تطبيق (Your Phone) على جهاز الحاسب والانتقال إلى شاشة الهاتف.

ويمكن للمستخدم بعد ذلك فتح تطبيق (Gallery) أو (My Files) والضغط لفترة طويلة على الملف حتى تظهر علامة الاختيار عليه، كما يمكن تحديد ملفات إضافية إذا أراد، ومن ثم الضغط لفترة طويلة مرة أخرى لتمكين وظيفة السحب والإفلات، وسحب الملفات بعد ذلك وإفلاتها في الموقع المطلوب ضمن الحاسب.

وفي حال الرغبة بنقل الملفات من جهاز الحاسب إلى هاتف سامسونج الذكي، فإنه بحاجة إلى تحديد الملفات على جهاز ويندوز 10 ثم سحبها إلى نافذة تطبيق (Your Phone)، ويتم تخزين جميع الملفات المنقولة من الحاسب إلى الهاتف داخل مجلد (Downloads) في وحدة التخزين الداخلية للهاتف.