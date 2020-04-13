"إل جي" تعود للواجهة بهواتف جديدة متطورة

أعلنت شركة "إل جي" خريطة طريق للمنتجات الجديدة من الهواتف ستركز على إطلاق "تصاميم مميزة" و"أسماء معبرة".

وكجزء من هذه الإستراتيجية، كشفت الشركة عن أول منتج لها "ال جي فيلفيت" وشاركت بعض النقاط البارزة في تصميمه، لكن لا يزال المزيد من التفاصيل حول الأجهزة غير مُتداول حتى الآن.

وأدخلت إل جي إستراتيجية جديدة للعلامة التجارية لهواتفها المحمولة، تشمل "الابتعاد عن التسميات الأبجدية الرقمية لصالح الأسماء المألوفة والتعبيرية"، وبالتالي، لن نشاهد بعد ذلك هواتف تحمل أسماء مثل G أو V، في سلسلة هواتفها القادمة، حتى تقنية "ThinQ " من الممكن إلغاؤها، بحسب تقرير موقع newsbytesapp.

وعن الاسم الجديد "فيلفيت"، تقول الشركة إنه يستحضر "صور النعومة اللامعة والليونة الممتازة" وهما سمتان رئيستان للهاتف الجديد.

وفقا لـ ال جي، صارت الهواتف الذكية المعاصرة متشابهة إلى حد كبير ويصعب التمييز بينها من خلال المواصفات التقنية"، وبالتالي، لتمييزها عن غيرها، سوف تعتمد الشركة "تصاميم مميزة مغلفة بلمسة أناقة".

قبل يومين، ذكرت ال جي فكرة موجزة عن لغة التصميم لهواتفها الجديدة. وبحسب التقارير، فإن هاتف فيلفيت المتوقع إطلاقه في الـ 15 من أيار/ مايو، سيأتي بميزة الشاشة منحنية بقوة وزوايا مدورة، لكن بعض التفاصيل الرئيسة عن الكاميرا لم تُكشف بعد.