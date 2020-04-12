"سامسونغ" تبدأ إنتاج "غالاكسي فولد 2" رغم تأثير كورونا

تسير شركة "سامسونغ" ضمن مخططها لإصدار "غالاكسي فولد 2"، على الرغم من عدم استقرار السوق العالمية بسبب التفشي المتزايد لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع "sammobile"، فإن الشركة الكورية الجنوبية ستبدأ في تصنيع قطع غيار ضخمة لهاتفها الذكي القابل للطي القادم من أندرويد في منتصف شهر مايو/أيار المقبل.

وأكملت الشركة، وفقًا للموقع، عملية إنتاج تجريبية لـ"غالاكسي فولد 2"، كما أنهت تصميم الهاتف الرائد القادم، وبحسب ما ذكرته مصادر صناعية فإن الشركة يجب أن تبدأ في تجميع وحدات الهاتف الجديد في غضون أسابيع.

ويشير بعض التسريبات إلى أن "غالاكسي فولد 2" سيكشف عنه جنبًا إلى جنب مع "غالاكسي نوت 20"، على الرغم من أنه لم يُعرف بعد ما إذا كان حدث Samsung" "Unpacked الثاني سيكون حدثًا فعليًا أم سيكون عرضًا تقديميًا عبر الإنترنت.

ويعد "غالاكسي فولد 2" الهاتف الثالث القابل للطي للشركة الذي يعمل بنظام أندرويد، وذلك على خطى Galaxy Z Flip الذي تم إصداره مؤخرًا و Galaxy Fold الأصلي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت SamMobile عن الإستراتيجية العامة لشركة سامسونغ فيما يخص هاتف "غالاكسي فولد2"، مع العلم أن الهاتف القادم ستكون له نقطة بداية أقل من سابقه المباشر الذي ظهر لأول مرة بحوالي 2000 دولار.