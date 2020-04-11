عطل يصيب هواتف غلاكسيM31  بعد آخر تحديث من سامسونغ

بعد أن أطلقت سامسونغ تحديثًا أمنيًا جديدًا لبعض أجهزتها، قال عدد من مالكي هواتف غلاكسي M31، إنهم يواجهون مشكلات رئيسة في استخدام الهاتف، وذلك عبر شكاوى شاركوها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشير تقرير ”سام موبايل“، إلى أن مالكي هواتف غلاكسي M31 ، قد انضموا إلى مستخدمي هاتف غلاكسي A70 في مواجهة مشكلات تصحيح الأمان الذي أدى بالتبعية إلى حدوث تلف على مستوى نظام التشغيل أثناء التحديث، الذي أطلقته الشركة في وقت سابق في الهند.

وبحسب التقرير كانت المشكلة في نظام تشغيل أندرويد 10 لهاتف غلاكسي A70، قد نتجت عن عدم التطابق في برامج الأجهزة ، لذا، من الممكن أن تختلف المشكلة بالنسبة لهاتف غلاكسي M31.

ولفت الموقع التقني إلى أن الطريقة الأكثر أمانًا للحصول على التحديث لهاتف غلاكسي M31 ، هي تنزيله من أرشيف البرامج الثابتة، وتحميله يدويًا باستخدام جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز.

كما حذر التقرير المستخدم بشأن طريقة التحديث التي قد يرغبون في اتباعها، مشيرًا إلى أنه لتفادي المخاطرة بتلف نظام التشغيل الخاص بهاتف غلاكسي M31، يستحسن الانتظار حتى تتضح الأمور من الشركة ذاتها، خاصة بعد إغلاق مراكز خدمة سامسونغ في الهند بسبب الحجر الصحي لفيروس كورونا.