الكشف عن تفاصيل وإمكانيات هاتف هواوي Mate 40 الجديد

من المقرر أن يطلق عملاق الهواتف الصيني هواوي سلسلة هواتفه الجديدة من طراز Mate 40 أحد أكثر الهواتف شهرة في أواخر عام 2020، بميزات رئيسة جديدة، وفقا لتقرير المحلل التقني الشهير مينغ تشي كو.

وفقا لتقرير ”تشي كو“، الذي نشرعلى شبكة ويبو الاجتماعية الصينية، ستستخدم سلسلة هواتف Mate 40، شرائح كيرين 1020 الجديدة والمتطورة، والتي تقدم قوة أكبر من مجموعة شرائح كيرين 990 الموجودة في هواوي P40.

كما أشار تقرير المحلل إلى أن الهاتف سيستعين بتكنولوجيا الشركة التايوانية TSMC، التي توفر دقة تصنيع 5nm، ما يجعله أصغر وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك تعد 5nm بأداء أعلى بنسبة 15٪، إلى جانب كفاءتها بتوليد طاقة إضافية بنسبة 30٪، من شرائح كيرين 990-7 نانومتر.

في قسم الكاميرا، أكد مينغ تشي كو أن هاتف Mate 40 سيأتي عبر تحسينات كبيرة في كاميرته، وأشار إلى أن تصميمه بشكل العدسة الحرة، الفائقة الاتساع، يقلل من التشوهات والانحرافات.

وفيما يتعلق بالأطر الزمنية لإطلاقه، يزعم المحلل أنه يمكن إطلاق هاتف هواوي الجديد في شهر أغسطس /آب القادم.