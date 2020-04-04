هل شبكات الجيل الخامس وراء انتشار كورونا؟

نفت بريطانيا، اليوم السبت، نظرية المؤامرة، التي تقول إن شبكات هواتف الجيل الخامس تلعب دورا في انتشار فيروس كورونا المستجد، ووصفتها بأنها أخبار كاذبة تبعث على الاشمئزاز.

وقال مايكل جوف وزير شؤون مجلس الوزراء عندما سأله صحفي عن نظرية المؤامرة ”هذا مجرد هراء، هراء خطير أيضا“.

وأشار ستيفن بويس المدير الطبي في خدمة الصحة الوطنية في انجلترا إلى أن نظرية ”المؤامرة“ محض هراء.

وأضاف ”قصة الجيل الخامس هراء تام، إنها من نوع الأخبار الكاذبة، الواقع أن شبكات الهواتف المحمولة مهمة لنا جميعا لا سيما في الوقت الذي نطلب فيه من الناس البقاء في منازلهم“.

وتابع: ”هناك أيضا شبكات الهواتف التي تستخدمها خدمات الطوارئ والعاملون في مجال الصحة وأنا غاضب تماما وأشعر باشمئزاز من مهاجمة الناس للبنية التحتية التي نحتاج إليها للتعامل مع حالة الطوارئ الصحية هذه“.

وانتشر بين رواد مواقع التواصل نظرية مفادها أن ”إشعاع الجيل الخامس يسبب العديد من الأمراض على مر السنين، بما في ذلك السرطان وأخيرا -أيضا- كورونا“.