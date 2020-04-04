”سامسونغ“ في ورطة بسبب معالج هاتف غالاكسي S20 الجديد

تواجه شركة سامسونغ الكورية الجنوبية مأزقا فيما يتعلق بهواتفها الذكية مرة أخرى، حيث اشتد النقاش في الوقت الحالي عبر الموازنة بين معالجي Exynos وSnapdragon مرة أخرى.

وسلطت تقارير الضوء على الاختلافات بين الرقاقات التي تأتي مع معالج كوالكوم الأمريكي Snapdragon 865 ، الذي يتفوق على معالج Exynos 990 من سامسونغ.

ومن الواضح أن معركة سامسونغ حول استخدام Snapdragon 865 مقابل Exynos 990 في سلسلة هواتفها داخل كوريا الجنوبية وفي أنحاء كثيرة من العالم، قد حُسمت لصالح معالج ”كوالكوم“، بحسب ما ذكر تقرير نشره موقع ( gizmochina) .

يقول التقرير إنه لطالما استخدمت سامسونغ معالج Snapdragon 865 الذي تنتجه شركة كوالكوم الأمريكية، ومعالجها الخاص بها Exynos 990 في سلسلة هواتفها الرئيسية والأقوى، بشكل منصف.

وأشار التقرير إلى أن العملاق الكوري كان حريصًا على تسويق هواتفه التي تعمل بـ Snapdragon فقط في الولايات المتحدة والصين، بينما وُجّه Exynos بشكل أكثر شيوعًا الى الأسواق العالمية، والوطن الأم كوريا الجنوبية.

لكن في عام 2020، اتخذت الشركة خطوة حاسمة للتحول نحو استخدام معالج Snapdragon 865 داخل كوريا الجنوبية ذاتها، وخاصة مع هاتف غالاكسي S20 الذي سيعمل بـ Snapdragon 865، ورغم أنه كان نبأ رائعا للمستهلكين في كوريا الجنوبية، إلا أنه ولّدَ استياء متزايدا ليس في أوساط الصناعة بكوريا فقط، لكن داخل أجنحة الشركة نفسها.

يقول التقرير إن قسم تصنيع المعالجات بسامسونغ شعر ”بالإذلال“ بسبب القرار الذي اتخذه المديرون التنفيذيون في تغيير معالج هواتف Galaxy S20 في موطنهم. كما حاول الفريق إقناع رؤسائهم، لكنهم فشلوا في النهاية. ووفقًا للتقرير، لم يف Exynos 990 بتوقعات الأداء المتزايدة.

يُشار إلى أنه بعد أن تم إطلاق هواتف Galaxy S20 بشكل جزئي، أظهرت العديد من المعايير والاختبارات أن معالج Exynos يقل عن Snapdragon 865 في الأداء وعمر البطارية بفارق كبير.