”فوكسفون“ تؤكد أن آيفون 5G سيصدر في الخريف‎

أكدت شركة ”فوكسفون“ مصنعة هواتف ”آيفون“ من شركة ”أبل“ عملاق التكنولوجيا الأمريكي، أن الخريف المقبل سيشهد إطلاق هاتف جديد من طرازات ”آيفون“ والذي سيكون هاتف 5 G IPhone.

وبحسب وكالة ”بلومبيرغ“، رغم الاضطراب العالمي بسبب فيروس كورونا المستجد، إلا أن شركة ”أبل“ لا تزال قادرة على تجهيز أحدث هواتف آيفون الداعمة لشبكات الجيل الخامس (iPhone 5G) استعدادًا لإطلاق الخريف.

يأتي ذلك في وقت يخشى فيه المستثمرون من التداعيات المدمرة على جداول الإنتاج للصناعة الصينية في أعقاب تفشي الفيروس، كما يشكك الكثيرون فيما إذا كانت أبل قادرة على المضي قدمًا كالمعتاد وإطلاق هواتف آيفون الجديدة في الوقت المحدد.

وأبلغت الشركة المستثمرين، أنها واجهت انتكاسات بسبب الحجر الصحي الصيني المحلي وقيود السفر الدولية المستمرة والاضطرابات الأخرى الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، لكنها تعتقد أنها يمكن أن تعوض بسهولة الوقت الضائع.

وقال أليكس يانغ مدير علاقات المستثمرين: “ مع مرور شهور قبل بدء خطوط التجميع التجريبية الأولى في شهر يونيو، فإنه لا يزال بإمكان فوكسفون تحديد الموعد النهائي“.

وأضاف: ”نحاول نحن ومهندسو العمل سد الفجوة، بعد أن فقدنا بعض الأيام بسبب حظر السفر، وهناك فرصة وإمكانية أن نلحق بالركب، لكن إذا كان هناك مزيد من التأخير في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، فربما يتعين إعادة النظر في وقت الإطلاق“.