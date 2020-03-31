”غوغل“ تتوقف عن بيع هواتف بيكسل 3 و 3XL

قررت شركة ”غوغل“ رسميًا إيقاف بيع الجيل الثالث من هواتف بيكسل: بكسل 3 و3 XL، عبر متجرها الرسمي على الإنترنت، بحسب ما ذكره موقع ”أندرويد بوليس“.

وفقًا لهذا القرار المُتخذ، تُحيل الشركة الأمريكية العملاقة هواتف الجيل الثالث إلى ”التقاعد“، وسيكون فقط المتاح من سلسلة بيكسل للبيع على متجر ”غوغل“ الرسمي هو بكسل 4 ذو الشاشة مقاس 5.7 بوصة وبكسل 4 XL. ، وفقا لما ذكره متحدث باسم الشركة.

وكانت هواتف بكسل 3 و3 XL المُحالة إلى الاستيداع من الهواتف الرئيسية لـ ”غوغل“، والتي تتميز بتقنيات جديدة مثل ميزة Night Sight وTop Shot التي أكدت ريادة ”غوغل“ في جودة كاميرات هواتفها الذكية، بالإضافة إلى Photobooth للتعرّف على شكل الوجه والابتسام خلال التصوير.

كما أشار تقرير ”أندرويد بوليس“ إلى أن ”غوغل“ ستستمر بالوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والمستخدمين، من خلال توفير البرامج والتحديثات للأجهزة.