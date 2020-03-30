تعرف على مميزات أول هاتف 5G في العالم مع لوحة مفاتيح كاملة (صور)

كشفت شركة ”بلانيت كومبيوترز“ (Planet Computers) عن أول هاتف في العالم بتقنية الجيل الخامس 5G سيكون مزودا مع لوحة مفاتيح كاملة تأتي مع أجهزة الحواسيب الاعتيادية.

وقالت الشركة، التي تقع في لندن، إنها تواصل بناء هواتف ذكية فريدة بلوحة مفاتيح فعلية مع إطلاقها أحدث إصدار رائد لها، وهو (Astro Slide 5G).

وأوضحت الشركة، أنها مولت الهاتف عبر حملة تمويل جماعي من خلال منصة (Indiegogo) للتبرعات، وسيكون بمواصفات قوية، حسب ما يظهر في مقطع فيديو نشرته الشركة لاستعراض قدرات ومواصفات الهاتف.

ويأتي الجهاز بمواصفات قوية، إلى جانب إمكانية استخدامه إما كهاتف ذكي بشاشة تعمل باللمس بقياس 6.53 إنشات وبدقة 2340×1080 بيكسل أو كجهاز مساعد رقمي شخصي (PDA)، وذلك بفضل آلية المفصل المسمى (RockUp).

ويتيح مفصل الهاتف للمستخدم تحريك الشاشة بعيدا عن لوحة المفاتيح، ثم قلبها حتى يتمكن من استخدامها مثل جهاز حاسب محمول صغير، مما يكشف عن لوحة مفاتيح (QWERTY) فعلية كاملة، وبمجرد الانتهاء، يمكن تحريك الشاشة للخلف والرد على المكالمات أو وضع الجهاز في الجيب.

ويشتمل الهاتف المبتكر، الذي يعمل بنظام أندرويد 10، على معالج (Dimension 1000) الرائد من شركة (ميدياتيك) MediaTek المصنع وفق تقنية 7 نانومتر مع مودم (5G) مدمج.

ويأتي الطراز القياسي ـ والذي يبلغ سعره 900 دولار أمريكي ـ مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسعة عبر بطاقة ذاكرة خارجية.