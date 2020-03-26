سامسونغ تعمم مزايا Galaxy S20 الخارقة على هواتف أخرى

قررت شركة سامسونغ جلب القدرات والمزايا الخارقة التي تتمتع بها سلسلة (Galaxy S20) الرائدة إلى سلسلتي العام الماضي (Galaxy S10) و(Galaxy Note 10) من خلال تحديث برمجي.

وتتضمن الميزات الجديدة وظائف الكاميرا، مثل (Single Take) و(Night Hyperlapse)، بالإضافة إلى تطبيق المعرض الجديد وميزات المشاركة السهلة.

وستقدم الشركة الكورية التحديث الجديد بكل مزاياه في أسواق مختارة خلال الأسابيع المقبلة، وتبعا لذلك، سيتمكن المستخدمون من التمتع بأحدث تقنيات تشكيلة (Galaxy S20)، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من التحسينات البرمجية التي تحسن التجربة بأكملها.

ويجلب التحديث البرمجي وضع (Single Take) لتمكين المستخدمين من التقاط اللحظات المهمة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة من خلال الضغط مرة واحدة على زر الكاميرا والسماح للهاتف تلقائيا بالتقاط مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو المختلفة في وقت واحد، مع التوصية بأفضل لقطة.

أصبح بإمكان المستخدمين الآن مشاركة المزيد من المحتوى بسرعة، وذلك باستخدام ميزة (المشاركة السريعة) Quick Share، إلى جانب معرفة جهات الاتصال القريبة ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو والملفات الكبيرة مع عدة أشخاص.

ويتيح التحديث الجديد للمستخدمين ميزة (مشاركة الموسيقى) Music Share، مشاركة مكبر الصوت العامل بالبلوتوث والمتصل بجهازك مع الآخرين بسهولة دون الحاجة إلى قطع الاتصال.