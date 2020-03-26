”كورونا“ يوقف إنتاج iPhone في الهند

أفادت تقارير أن شركة آبل قامت بتعليق إنتاج هواتف آيفون في الهند حتى 14 أبريل /نيسان المقبل، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن إغلاق العمل بالشركات على مستوى البلاد مساء الثلاثاء؛ بسبب فيروس كورونا.

ووفق صحيفة ”جيزمو تشاينا“ الصينية فإن تفشي فيروس كورونا، تسبب في حدوث اضطراب بجميع أنحاء العالم، وهو ما حدا بشركاء أبل في التصنيع – فوكسكون وويسترون – بإغلاق منشآتهما الإنتاجية مؤقتا في الهند.

وأكدت فوكسكون تعليق عملياتها حتى 14 أبريل/ نيسان، كما أكد ممثل من ويسترون أيضًا إغلاقها دون تفاصيل.

ولا ينتج المصنعان الهواتف الذكية لشركة آبل فقط، ولكن تمتد أعمالهما إلى عدد من كبريات الشركات العالمية الأخرى، مثل شاومي.

كما أعلن كل من ”فيفو“ و“أوبو“ و“سامسونج“ عن إغلاق فروعها في الهند، بسبب كورونا.

وتسبب فيروس كورونا المستمر إلى تقييد الإصدارات الجديدة لشركات الهواتف الذكية، مُكتفية بالإطلاق عبر الإنترنت فقط، لكن الإغلاق الأخير على الساحة الهندية سيكون له تأثير كبيرعلى المخزون والإنتاج.