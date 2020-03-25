تسريب يكشف المواصفات الكاملة لهاتف HONOR PLAY 9A  

بينما تستعد علامة هونر الفرعية التابعة لشركة هواوي العالمية، للكشف عن سلسلة هواتف Honor 30 في حدث يجري التحضير له في 30 آذار/ مارس، أظهرت تسريبات حديثه أن الشركة ستضم أيضًا هاتف Honor Play 9A الذي لم يتم إصداره إلى الحدث المنتظر.

وكشف تصديق هيئة الاتصالات الصينية TENAA ، عن ورقة المواصفات الكاملة لهاتف Honor Play 9A، حيث سيأتي بكاميرتين في إعداد مستطيل، وبتقنية قارئ بصمات الأصابع مُثبّتة في الخلف.

يتميز Honor Play 9A بكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابكسل ووحدة عمق ثانوية 2 ميغابكسل. ويأتي الهاتف بمعالج ”ميدياتك“ Helio P35 SoC، مقترن بخيارات تخزين 4 غيغابايت ذاكرة الوصول العشوائي، و64 غيغابايت أو 128 غيغابايت من سعة التخزين.

كما يأتي تصميم هاتف Play 9A بشاشة LCD مقاس 6.3 بوصة وبخاصية Water Drop، ومزود بشق امامي لكاميرا سيلفي 8 ميغابكسل، كما أنه يستهلك الطاقة من بطارية بقوة 900 4، mAh مع شحن 10W.

ويشير التقرير إلى أن برنامج التشغيل المعتمد لدى سلسلة Honor Play 9A، سيكون Android 10 مباشرة مع تشغيل Magic UI 3.0، الذي يقدم تصميمًا جميلًا لواجهة تجربة المستخدم، بالإضافة إلى عدد كبير من المزايا الأخرى.