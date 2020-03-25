”أبل“ تطرح رسميا نظامي“iOS 13.4″ و ”iPadOS 13.4“

طرحت شركة ”أبل“ رسميا نظامي التشغيل (iOS 13.4) و (iPadOS 13.4) للجمهور، بعد فترة اختبار تجريبية ممتدة لمستخدمي الإصدار التجريبي للمطورين ومستخدمي الإصدار التجريبي العام.

كما طرحت الشركة كذلك التشغيل (iOS 12.4.6) لأجهزة آيفون وآيباد القديمة، إلى جانب (tvOS 13.4) و (watchOS 6.2) و (macOS 10.15.4).

وأجرت ”أبل“ في هذا التحديث تغييرا رئيسيا على شكل دعم لوحة التتبع في (iPadOS)، ما يسمح باستخدام أجهزة البلوتوث وأجهزة (USB)، من ضمنها (Magic Trackpad) و (Magic Mouse) و (Logitech MX Master)، مع حواسيب آيباد المتوافقة مع تجربة المستخدم (UX) المحسنة مقارنة بالإصدارات السابقة.

ويمكن التنقل بسلاسة باستخدام إيماءات اللمس المألوفة، مثل التمرير للعودة إلى قائمة المنزل والتبديل بين المساحات. وصممت أبل مؤشر الفأرة لتسهيل استخدام أجهزة الفأرة ولوحة التتبع حتى مع التطبيقات التي لم يتم تصميمها لاستخدامها مع المؤشر، كما يضيف التحديث دعما لملحق (Magic Keyboard) الجديد مع لوحة التتبع المدمجة.

وتعتبر باقي التغييرات مشتركة بين (iOS) و (iPadOS)، ويتضمن ذلك مشاركة مجلد (iCloud Drive) من تطبيق الملفات، وكان من المفترض أن تأتي ميزة مشاركة مجلد (iCloud Drive) مع نظام التشغيل (iOS 13) الصادر في الخريف الماضي، لكن أبل تأخرت حتى الربيع الحالي.

وتعد ميزة مشاركة مجلد (iCloud Drive) شبيهة بالميزة الأساسية ضمن خدمة المشاركة السحابية (Dropbox)، بحيث تسمح بمشاركة المجلد مرة واحدة، وتمكين الجميع من رؤية محتويات هذا المجلد عند تغييرها.

ووفرت ”أبل“ 9 ملصقات (Memoji) جديدة، وعناصر تحكم مرئية دائما للحذف والنقل والرد والإنشاء في تطبيق البريد، وتحسينات على (CarPlay) مع دعم تطبيق التنقل من جهة خارجية والمكالمات الهاتفية التي لا تشغل الشاشة بالكامل، وحظر ملفات تعريف الارتباط من طرف ثالث بالكامل في متصفح (سفاري) Safari، ودعم الكتابة التنبئية للغة العربية.