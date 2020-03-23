تسريب يكشف سعر ومواصفات هاتف موتورولا الجديد ”MotoG8 Power Lite“

كشفت تسريبات لموقع ”غوغل بلاي كونسل“ مؤخرا، عن بعض مواصفات هاتف موتورولا الجديد ”Moto G8 Power Lite“.

وأفاد موقع ”جي إس إم أرينا“ في تقرير جديد، أن هاتف موتورولا ”Moto G8 Power Lite“ سيتم طرحه للبيع في أبريل/نيسان المقبل، وسيكون سعره 189.99 يورو.

بالنسبة للميزات والمواصفات، يأتي الهاتف مزوداً بمعالج ميدياتك ”Helio P35″، وبطارية ”5000 mAh“، على غرار الهاتف الذكي ”Moto G8 Power“.

كما كشف موقع ”Hdblog. it“ الإلكتروني الإيطالي، أن هاتف ”Moto G8 Power Lite“ يضم كاميرا رئيسية بدقة 16 ميغابيكسل، وجهازي استشعار 8 ميغابيكسل، وكاميرا 2 ميغابيكسل، وشاشة مقاس 6.5 بوصة تعمل بدقة 720 × 1600 بكسل.

ويتوفر هاتف موتورولا الجديد بذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، وفقا للمصدر المذكور، ويفتقر الهاتف إلى تقنية نقل البيانات ”NFC“ ويدعم الشحن التوربيني ”10W“، بالإضافة إلى احتوائه على بلوتوث 4.2.

وفي الوقت الذي زعمت فيه تقارير سابقة أن هاتف ”Moto G8 Power Lite“ سيعمل بنظام تشغيل ”Android 9 Pie“، أكد التقرير الجديد أن الهاتف سيأتي مع نظام تشغيل ”Android 10“.