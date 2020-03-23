الكشف عن مواصفات هاتف أوبو الجديد PDAM10‏

يبدو أن أوبو الصينية تستعد لإطلاق هاتف ذكي جديد، والذي قد ينتمي إلى سلسلة الهواتف الذكية A.

رصد موقع ”جى اس ام ارينا“ ورقة مواصفات كاملة للهاتف الجديد للعملاق الصيني؛ أوبو، على موقع هيئة التصديق على الاتصالات الصينية TENNA، لكن لم يُكشف بعد عن لقبه.

على الرغم من عدم معرفة اسم الهاتف، أوضحت ورقة المواصفات الكثير من مزاياه، حيث يأتي هاتف PDAM10 بشاشة TFT بلس فول إتش دي مقاس 6.5 بوصة بدقة 2400 × 1080 بكسل، داخل جسم بأبعاد 162.0 × 75.5 × 8.9 ملم، ويزن 188 جرامًا.

وكشف الموقع أن معالج هاتف أوبو الجديد PDAM10، سيكون ثماني النواة بسرعة 2 جيجاهرتز (مجموعة شرائح غير معروفة حاليًا)، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت، إلى جانب سعة بطاقة مايكرو اس دي بقدرة 256 جيجابايت.

من ناحية البرامج، سيأتي أوبو PDAM10 مع أحدث نظام تشغيل Android 10، وفي قسم الكاميرا يأتي بإعداد كاميرا خلفية رباعية تتضمن مستشعرًا أساسيًا بدقة 12 ميجابكسل ومستشعر 8 ميجابكسل عريض للغاية، وكاميرتين بدقة 2 ميجابكسل.

على الجانب الأمامي، يضم الهاتف كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا لالتقاط مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل، أما بطارية جهاز أوبو PDAM10 فتبلغ 4880 مللي أمبير في الساعة، لكن من غير الواضح ما إذا كان هناك مجال للشحن السريع أم لا.