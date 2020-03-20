غلاكسي نوت 10 و S10 سيحصلان على أفضل مزايا S20

كشفت شركة ”سامسونغ“ الكورية أنها ستجلب أفضل ميزات هواتف Galaxy S20 إلى هاتفي Galaxy S10 و Galaxy Note 10 قريبًا.

وأكدت الشركة أن أفضل ميزات Galaxy S20 سيتم إصدارها لهاتف Galaxy S10 و Galaxy Note 10، عبر تحديث البرنامج في نهاية هذا الشهر.

ستتضمن الميزات Single Take ، وهو وضع كاميرا جديد قدمته سامسونغ مع Galaxy S20، الذي أصبح شائعا؛ لأنه يتيح لك التقاط اللحظة المثالية دون عناء.

يمكن لـ Single Take التقاط مزيج من عشر صور وأربعة مقاطع فيديو حتى تتمكن من اختيار الصور التي تريد الاحتفاظ بها ومشاركتها، بدلاً من الاضطرار إلى تحديد ما إذا كنت تريد التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو في الوقت الحالي.

كما سيأتي Pro Mode للفيديو أيضًا إلى الهواتف الحالية، مما سيسمح لك بتعديل سرعة الغالق و ISO والتعرض لمقاطع الفيديو، سيتم أيضًا تبديل القدرة على التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية أثناء تسجيل الفيديو، ستكون هذه ميزة مفيدة للغاية لأولئك الذين يستخدمون هواتفهم الذكية في مدونات الفيديو.

سيجلب تحديث البرنامج هذا بعضًا من أفضل ميزات Galaxy S20 أيضًا، حيث سيتيح لك Quick Crop قص الصور بسهولة بالحجم الذي تريده بسهولة، كما سيجمع Clean View جميع الصور لنفس الموضوع تلقائيًا معًا بينما يتيح لك Bixby Integration إنشاء ألبومات بأوامر صوتية.

يتوجه Quick Share، وهو بديل AirDrop من سامسونغ، إلى Galaxy S10 و Galaxy Note 10 أيضًا، يتيح لك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والملفات الكبيرة مباشرة مع عدة أشخاص من حولك، سيمكّنك مشاركة الموسيقى من مشاركة اتصال بلوتوث في هاتفك مع مكبر صوت حتى لا تضطر إلى قطع الاتصال قبل أن يتمكن أصدقاؤك من تشغيل الموسيقى. يمكنهم فقط إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth في الهاتف بمكبر الصوت.