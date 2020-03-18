سامسونغ تتحدى المنافسين بحساس تصوير بدقة خرافية

كشف موقع ”gizchina“ التقني اليوم الأربعاء، أن شركة سامسونغ في كوريا الجنوبية، تطور حالياً حساس تصوير بدقة خرافية تبلغ دقتها 150 ميغابيكسل.

وأشار تقرير الموقع إلى أن سامسونغ لا تصنع الهواتف الذكية أو المنتجات الذكية فحسب، بل توفر أيضا مكونات لمنتجات مختلفة، وبصرف النظر عن شاشات العرض والرقائق، فهي أيضا تحظى بشعبية كبيرة في سوق مستشعرات الكاميرات.

وسبقت سامسونغ جميع المنافسين وأطلقت العام الماضي أول مستشعر تصوير بدقة 108 ميغابكسل ISOCELL Bright HMX. وهي ترغب في الحفاظ على الصدارة في تقديم حساسات ذات دقة ليس لها مثيل في سوق الهواتف الذكية.

وسيتم تجهيز مستشعر سامسونغ الجديد بدقة 150 ميغابيكسل أيضا بتقنية Samsung Nonacell، التي تمت ترقيتها من بكسل أربعة في واحد إلى بكسل تسعة في واحد، والتي يمكنها إخراج صور 16 ميغابيكسل.

وتشير الشائعات إلى أن ”Xiaomi ”ستطلق هاتفا مزودا بمستشعر 150MP في الربع الرابع من عام 2020. علاوة على ذلك، ستطلق OPPO و VIVO المنتجات ذات الصلة في الربع الأول من عام 2021، فيما قالت شركة كوالكوم في مؤتمر Snapdragon 865 إنها تطور مستشعرا بدقة 200 ميغابيكسل.