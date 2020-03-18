”آبل“ تكشف بالخطأ عن 4 أجهزة ”آيباد برو“ جديدة

كشفت شركة ”آبل“ الأمريكية عن طريق الخطأ، عن 4 أجهزة من طراز ”آيباد برو“ جديدة سيتم طرحها لاحقا، بعد فترة من التسريبات التي لاحقت تلك الطرازات وكشفت بعض المعلومات المهمة عنها.

وتضمن مستند الدعم الفني لشركة ”آبل“ والذي نشر عبر موقعها الصيني، معلومات الطرازات المذكورة للأجهزة الجديدة قيد التطوير حاليا، إلا أن الشركة سرعان ما أزالت الملف.

واستدل بعض المتابعين والمهتمين بأخبار ”آبل“، بأن الشركة تحضر قريبا أكثر من أي وقت مضى لإطلاق أجهزتها اللوحية الجديدة، رغم الأنباء التي أشارت إلى تغيير خططها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتأتي النماذج الجديدة بقياس 11 إنشا و 12.9 إنش بإصدارات داعمة للشبكة اللاسلكية والشبكة الخلوية، متبوعة بمعرف وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (CMIIT):

iPad Pro A2228 داعم للشبكة اللاسلكية بقياس 11 إنشا بمعرف CMIIT:2019AJXXXX.

iPad Pro A2231 داعم للشبكة الخلوية بقياس 11 إنشا بمعرف CMIIT:2019AJXXXX.

iPad Pro A2229 داعم للشبكة اللاسلكية بقياس 12.9 إنش بمعرف CMIIT:2019AJXXXX.

iPad Pro A2233 داعم للشبكة الخلوية بقياس 12.9 إنش بمعرف CMIIT:2019AJXXXX.

وقال المحلل مينغ تشي كو، إن الجهاز اللوحي سيحتوي على كاميرا خلفية رئيسية ثلاثية العدسة مع مستشعر عمق ثلاثي (3D ToF) لدعم تطبيقات الواقع المعزز.

وأكد أحد المسربين المشهورين هذه الشائعات بشكل جزئي خلال العام الماضي، عندما شارك التصميم النهائي لجهاز ”آيباد برو“ الجديد بقياس 11 إنشا.