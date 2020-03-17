تسريب يكشف قرارا عنصريا من ”تيك توك“ بحق مستخدميه

كشف تقرير عن تسريبات من داخل الشركة المالكة لتطبيق ”تيك توك“ لمقاطع الفيديو القصيرة تفيد بأن الشركة أصدرت قرارا غريبا مغلفا بـ ”التمييز والعنصرية“.

وقال التقرير الذي نشره موقع ”the intercept“ إن الشركة وجهت موظفيها لمنع ذوي ”الوجوه القبيحة“ أو من صوروا مقاطع فيديو في ”الأحياء الفقيرة“ أو مناطق ”السكن المتدهور“ من التصدر في قسم الاقتراحات ”For You“ التي تشاهَد على نطاق واسع.

وأضاف أن الخدمة الصينية منعت في السابق عمدا منشورات الشواذ جنسيا ومنشورات ذوي الإعاقات من الظهور في قسم المنشورات المقترحة، لكن وثائق مسربة جديدة قدمت معلومات أكثر تفصيلا حول الإجراءات الجديدة.

وشملت تلك الإجراءات منع منشورات ذوي الأشكال الجسدية الغريبة، مثل ”ذوي البطون الكبيرة والوجوه القبيحة“.

وبحسب التوجيهات الجديدة، منعت منشورات من يبدو عليهم الفقر، أو من يسكنون في بيت جدرانه متشققة أو في بيت قديم.

وتزعم الشركة الصينية أنها بذلك تمنع التنمر، ولكن الملاحظات المرافقة لتلك القيود توضح أن السبب يعود إلى أن ”تيك توك“ تمنع ذلك نظرا لكونه أقل احتمالا في جذب مستخدمين جدد.

وقال متحدث باسم ”تيك توك“ لموقع ”The Verge“: إن المبادئ التوجيهية التي حصل عليها موقع ”The Intercept“ مناطقية، وليست لسوق الولايات المتحدة.