ميزة جديدة في معالج هواتف آيفون 12.. تعرف عليها

كشف موقع ”ريسيرش سنايبرز“ التقني الباكستاني، النقاب عن مفاجأة عملاق الهواتف الأمريكية أبل، بشأن معالج أيقونته الجديدة آيفون 12 التي ستكون من نوع A14 وتنتجه ”إيه آر إم“ ARM بتردد يتجاوز 3 غيغاهيرتز.

وأشار التقرير إلى أن معالج أبل الجديد A14، سيكون خلفا للمعالج A13 في كل من هواتف آيفون 11 وآيفون 11 برو، ومن المتوقع أن يتم إطلاق نسخ أولية من آيفون 12 هذا الخريف.

وسلط التقرير الضوء أيضا على الاختبار الذي قام به موقع Geekbench 4 للمعالج الجديد A14، وأوضحت النتائج أن قوة التردد ستتخطى 3.1GHz. وهو رقم أعلى بـ 400MHz من معالج أبل A13 البالغ تردده 2.7GHz.

وأظهرت اختبارات أداء أحادي النواة، لمعالج A14، تفوقا بمجموع نقاط 1658 وبفارق 25% عن معالج A13 الذي كان قد حقق مجموع نقاط 4612.

كما أنه من المتوقع أن تدعم شركة TSMC المصنعة لرقائق آيفون، إنتاج المعالج الجديد الذي سيأتي بدقة تصنيع 5 نانومتر، في وقت مبكر من نيسان / أبريل من هذا العام.