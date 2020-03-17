تسريب مواصفات كاميرا ”ريدمي“ K30 Pro

قبل أيام من إطلاقه بشكل رسمي في أواخر هذا الشهر، كشف مسرب صيني بعض المعلومات عن كاميرا هاتف ”شاومي“ الجديد Redmi K30 Pro، مؤكدا أنها ستأتي بمستشعر IMX686 وعدسة مقربة.

وحسب تقرير أعده موقع ”جي إم إس أرينا“، فإن الهاتف الجديد سيدعم ميزة التثبيت البصري للصورة (OIS)، الذي يؤهل لصور أقل ضبابية وفيديو أكثر سلاسة.

وقال التقرير إنه من خلال استعراض الملصق الرسمي السابق، فإن التصميم الأمامي لـ Redmi K30 Pro سيكون بالجزء الخلفي ذاته، وسيظل الجهاز بذات التصميم الأمامي لهاتف K20 Pro بشاشة كاملة بحواف صغيرة من الجوانب الأربعة.

وتابع التقرير ”يمكننا أن نرى بوضوح من خلال الصور المسربة أن الهاتف يأتي بإعداد كاميرا رباعية موجودة على لوحة دائرية، وتحتوي الكاميرا الرئيسة على مستشعر سوني IMX686، بدقة 64MP، وشاشة من الأموليد بتردد 90 هرتز، ونظام تشغيل آندرويد 10، إلى جانب كاميرا سيلفي منبثقة“.

كما يحتوي الهاتف على معالج قوي سنابدراجون 865، مع مودم (سنابدراجون إكس55 5جي) الذي يدعم شبكات الجيل الخامس ثنائية المستوى المستقلة (SA) وغير المستقلة (NSA) وذاكرة قياسية 8 غيغابايت.