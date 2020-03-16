سماعة آبل اللاسلكية الجديدة تصل المتاجر قبل إطلاقها رسميا (فيديو)

كشف تقرير لموقع ”9to5Mac“ المعني بأخبار آبل، عن وجود السماعات اللاسلكية الجديدة ”باور بيتس 4“ من إنتاج الشركة الأمريكية، بأحد متاجر ”وول مارت“ في روتشستر نيويورك، قبل إطلاقها رسميا، حيث شوهدت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

التقرير أشار إلى تأكيد بعض المواصفات التي تسربت في السابق عن سماعات الأذن ”باور بيتس 4“ الجديدة، والتي شملت قوة بطارية تبلغ 15 ساعة.

كما أظهرت صورة نشرت على ”تويتر“ سماعات الأذن باللون الأحمر والأبيض والأسود، بسعر 149 دولارا، وهو أقل بـ 50 دولارا عن سعر ”باور بيتس 3“.

ومن المرجح أن يكون عمر البطارية المتوقع لمدة 15 ساعة بسبب أن السماعات اللاسلكية مزودة بشريحة ”H1 “ الجديدة والتي تتميز بمدة تحدث أطول، على غرار باور بيتس برو، والتي تدعم أيضا المساعد والمتصفح الذكي ”Siri“.

كما حصل موقع (آبل إنسادير) ”Apple Insider“ – المتخصص في أخبار الشركة الأمريكية على سماعات الأذن الجديدة، وأكد أنها أحد روائع آبل، خاصة تلك البطارية القوية والتصميم الجديد، بكابل مسطح مرن.

بدأ الكلام حول ظهور باور بيتس 4 على الإنترنت في يناير، لكن لم يكن هناك أي تصريح من أبل حول متى سيتم إطلاق سماعات الأذن رسميًا، ويبدو أن الإطلاق الرسمي سيطول مع إلغاء عدد من الأحداث التقنية بسبب فيروس كورونا.