إلغاء أضخم 10 أحداث تقنية في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليها

ضرب فيروس كورونا المستجد قطاع التقنية كغيره من القطاعات الأخرى، حيث اضطرت الشركات العالمية مثل ”أبل“ و“سامسونغ“ وغيرها من الشركات، لإغلاق متاجرها وتغيير خطط إنتاجها في الصين، التي بدأ منها الوباء، علاوة على تأجيل بعض الفعاليات وإصدار المنتجات.

وبسبب تفشي وباء كورونا في مختلف دول العالم، تقرر إلغاء أضخم 10 مؤتمرات مختصة بالتقنية، تقام كل عام في أنحاء العالم، وتختص بتقديم أحدث وآخر التقنيات العالمية في مجالات الهواتف وأجهزة الحاسوب والذكاء الصناعي وغيرها.

ويقدم موقع ”إرم نيوز“ استعراضا لأبرز تلك الفعاليات التي تم الإعلان عن إلغائها من قبل الجهات والدول المنظمة، بسبب فيروس كورونا، وهي كالتالي:

المؤتمر العالمي للجوال MWC

وهو مؤتمر يعتبر من أكبر الأحداث التقنية التي تُقام كل عام، والذي يستضيف كل عام كبرى الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية وشركات الاتصالات التي تعرض أحدث ما توصلت إليه من ابتكارات.

مؤتمر آبل للمطورين WWDC

وهو مؤتمر سنوي للمطورين، حيث تعلن فيه الشركة عادة عن إصداراتها الجديدة من أنظمة تشغيل أجهزتها، بالإضافة إلى تنظيم جلسات خاصة بالمطورين الذين يأتون إلى المؤتمر من جميع أنحاء العالم.

مؤتمر غوغل للمطورين Google I/O

يعتبر مؤتمر غوغل للمطورين، من أبرز الأحداث التقنية في كل عام، حيث تعلن فيه أحدث الأجهزة والبرامج الجديدة والتحديثات المتنوعة لتطبيقاتها وخدماتها المختلفة.

مؤتمر فيسبوك للمطورين F8

وهو حدث الشركة السنوي الذي تعلن فيه فيسبوك عن جديدها في كل ما يتعلق بمنتجاتها وخدماتها المختلفة، والتي تشمل كذلك ”واتس أب“ و“إنستغرام“ ونظارات الواقع الافتراضي (Oculus).

مؤتمر مايكروسوفت السنوي للمطورين Microsoft Build

وهو حدث عادة ما يكون مخصصا للإعلان عن خطط تطوير برمجيات مايكروسوفت وتقنيتها الجديدة خلال الفترة المقبلة.

معرض الألعاب العالمي E3 2020

هو حدث سنوي حول صناعة ألعاب الفيديو، يستقطب العديد من المطورين والناشرين ومصنعي الأجهزة لتقديم الألعاب الجديدة والمنتجات ذات الصلة.

مؤتمر الأفلام والإعلام التفاعلي SXSW

هو مؤتمر سنوي للأفلام والإعلام التفاعلي، بالإضافة إلى الموسيقى، كما يضم فعاليات لألعاب الفيديو التي تشهد نموا كبيرا عاما بعد عام.

مؤتمر مطوري الألعاب GDC

يتضمن الحدث المعارض التفاعلية، وعروض الجوائز في مجال تطوير الألعاب، والمحاضرات، وجلسات النقاش حول الموضوعات المتعلقة بالألعاب، التي تُغطي البرمجة والتصميم والصوت والإنتاج.

مؤتمر Nvidia GPU

هو مؤتمر يُركز على تقنيات الجرافيك الجديدة، بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق.

مؤتمر Google Cloud Next

وهو مؤتمر يجمع رجال الأعمال وقادة الأعمال والمطورين، لاستكشاف مستقبل خدمات التخزين السحابي، وكيفية فتح فرص تجارية جديدة باستخدام هذه التقنية.