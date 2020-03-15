احذر.. 4 تطبيقات في هاتفك تتجسس عليك

حذر خبراء تقنية من وجود 4 تطبيقات للولوج المخفي عبر الإنترنت (VPN)، وحظر الإعلانات، استخدمتها شركة تدعى ( Sensor Tower)، لجمع بيانات ملايين المستخدمين سرا.

وحسب تقرير نشر أخيرا، فإن الشركة، وهي منصة تحليلات شهيرة لمطوري التكنولوجيا والمستثمرين، استخدمت 20 تطبيقا مماثلا كان الغرض الرئيس منها هو جمع بيانات المستخدمين دون علمهم، وهذه التطبيقات لديها أكثر من 35 مليون عملية تنزيل.

وذكر التقرير، الذي نشره موقع ”buzzfeednews“ أن ملايين الأشخاص الذين قاموا بتثبيت تطبيقات VPN الشهيرة وحظر الإعلانات لنظامي Android و iOS تم جمع بياناتهم بشكل سري من جانب تلك التطبيقات.

وأفصحت الشركة المذكورة أنها تجمع فقط بيانات استخدام وتحليلات مجهولة الهوية، مدمجة في منتجاتها، لافتة إلى أنه يتم استخدام النظام الأساس لذكاء التطبيقات في Sensor Tower من قبل المطورين والناشرين وغيرهما لتتبع مدى شعبية التطبيقات واتجاهات الاستخدام وإيرادات التطبيقات.

وتلك التطبيقات هي:

تطبيق (Adblock Focus): متاح لنظامي أندرويد وآي أوإس.

تطبيق (Free and Unlimited VPN): متاح لنظام أندرويد.

تطبيق (Luna VPN): متاح لنظامي أندرويد وآي أوإس.

تطبيق (Mobile Data): متاح لنظام أندرويد.