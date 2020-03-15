قبيل إطلاقه.. تسريب مواصفات هاتف غلاكسي M21

تستعد شركة ”سامسونغ“ الكورية لإطلاق هاتف ذكي جديد الأسبوع المقبل، والآن قبل يومين فقط من إطلاق الجهاز، تم تسريب مواصفات Galaxy M21 الكاملة.

وبالرغم من أن سلسلة Galaxy M من سامسونغ تقتصر إلى حد كبير على السوق الهندية، إلا أن هناك احتمال أن يتم إصدار الهاتف في أسواق أوروبية مختارة أيضًا.

وكما هو متوقع، تشمل مواصفات Galaxy M21 معالج Exynos 9611 مع ذاكرة وصول عشوائي 4/6 جيجابايت ومتغيرات تخزين 64/128 جيجابايت مع دعم microSD.

كما سيتم تجهيزه بكاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا عريضة بدقة 8 ميجابكسل وعمق 5 ميجابكسل لإكمال الإعداد، كما ستكون هناك أيضًا كاميرا سيلفي 20-megapixel في شاشة Infinity-U.

وسيكون لدى Galaxy M21 شاشة مقاس 6.4 بوصة Super AMOLED Infinity-U Full HD +. وتشمل المواصفات الأخرى بطارية 6000 mAh مكتنزة مع دعم الشحن السريع 15 W، كما سيقوم الجهاز بتشغيل Android 10 ، كما يوجد مستشعر بصمات الأصابع في الخلف.

وسيكون الهاتف متاحًا للشراء بألوان الأزرق والأسود والأزرق السماوي، سيتم بيع سلسلة Galaxy M بشكل أساسي عبر الإنترنت ومن المعروف بالفعل أنها ستكون متاحة عبر Amazon India بدءًا من 16 مارس.