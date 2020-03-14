ببطارية عملاقة.. سامسونغ تكشف عن هاتف جديد (صور)

كشفت شركة ”سامسونغ“ الكورية عن هاتفها الجديد Galaxy A11 بهدوء عبر موقعها على الإنترنت، دون أي بيان صحفي أو إعلان عنه.

ويعتبر Galaxy A11 هو الهاتف الذكي المبتدئ في سلسلة Galaxy A، ويتميز بشاشة HD + LCD بقياس 6.4 بوصة مع كاميرا سيلفي مثقبة بدقة 8 ميجابكسل في أعلى اليسار. على الجانب الخلفي، يحتوي الهاتف الذكي على إعداد كاميرا ثلاثية، تتكون من كاميرا أساسية 13 ميجابكسل (F1.8 ، AF)، وكاميرا 5MP (F2.2) فائقة السرعة، ومستشعر بعمق 2 ميجابكسل (F2.4)، وهناك أيضا فلاش LED وقارئ بصمات الأصابع في الخلف.

يعمل الهاتف الجديد بنظام Android 10 ويأتي مزودا بمعالج ثماني النواة 1.8 جيجاهرتز (يمكن أن يكون Snapdragon 625/626). هناك 2 غيغابايت / 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 32 غيغابايت من الذاكرة الداخلية، وفتحة لبطاقة microSD.

ويعمل ببطارية 4000mAh ويدعم الشحن السريع 15 W Adaptive Fast. يحتوي الجهاز على فتحة لبطاقة SIM مزدوجة و LTE و GPS و Wi-Fi و Bluetooth ومنفذ USB من النوع C.

يتكون جسم Galaxy A11 من البلاستيك، ويأتي الجهاز بأربعة خيارات بألوان: الأسود والأزرق والأحمر والأبيض. لا توجد حاليا معلومات حول الأسعار أو توفر Galaxy A11.