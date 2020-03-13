هاتف نوبيا الجديد بأقوى شاشة 144 هرتز ومعالج سنابدراغون 865

أطلقت شركة ”نوبيا“ المُصنعة للهواتف الذكية، اليوم الجمعة، هاتفها الذكي الجديد للألعاب Red Magic 5G خليفة لـ Red Magic 3S الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويبدو من ورقة المواصفات وكأنه وحش ألعاب.

يأتي هاتف Red Magic 5G بميزة رئيسية وهي شاشة بمعدل تحديث 144Hz، تجعله الهاتف الذكي الأول والوحيد في العالم الذي يأتي بهذه الشاشة القوية. وهو بذلك يتخطى هاتف شاومي Black Shark 3 بتحديث 90 هرتز وهاتف سامسونغ غالكسي S20 الترا بمعدل تحديث 120 هرتز.

كما يتمتع الهاتف بقوة معالج سنابدراغون 865، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين 256 عالية الأداء من نوع UFS 3.0 التي تتطلب استهلاكًا منخفضًا للطاقة.

يعمل هاتف نوبيا بتقنية شبكات اتصال 5G ويدعم الوضع الثنائي، كما يأتي بكاميرا ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، ووسطى بدقة 8 ميجابيكسل عريضة للغاية وماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، في حين يوجد أيضًا كاميرا سيلفي 8 ميجابيكسل في فتحة في المقدمة.

تشمل المواصفات الأخرى شاشة أموليد 6.65 بوصة 1080 × 2340. وبطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة (مع شحن فائق السرعة 55 واط)، كما أن الهاتف مزود بمروحة فعلية بسرعات تصل إلى 15000 دورة في الدقيقة.

ولم تكشف الشركة بعد عن موعد إطلاق المنتج في الأسواق العالمية، لكن تقارير تشير لشهر أبريل، وسوف يكون متاحًا في الصين ابتداء من 19 مارس، في ألوان الأسود والأحمر والنيون.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر هاتف Nubia Red Magic 5G بسعر 540 دولارا لطراز الرامات ذات سعة 8 جيجابايت وتخزين 128، ويرتفع السعر إلى نحو 710 دولارات لطراز 16 وتخزين 256.