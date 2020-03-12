5 تطبيقات لهاتفك الذكي للتوعية بالفيروسات القاتلة‎

تتزايد المخاوف بين البشر في مختلف دول العالم من الإصابة بالأوبئة، خاصة هذه الأيام التي يتفشى فيها فيروس ”كورونا“ حول العالم، مع سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين.

ويحتاج مستخدمو شبكة الإنترنت مع تنامي تلك المخاوف وحاجتهم للحفاظ على صحتهم وحماية حياتهم إلى مصادر موثوقة للمعلومات الصحية، وفي هذا التقرير أبرز التطبيقات التي تقدم معلومات حول ”كورونا“ وغيره من الأوبئة:

تطبيق CDC

أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض هذا التطبيق على مختلف المنصات، ويزود المستخدمين بأحدث الأخبار والمعلومات الصحية ومشاركة المقالات الأكثر إثارة للاهتمام على الفور مع الأصدقاء والعائلة، كما يقدم تحديثات عن مرض الأسبوع باستمرار.

تطبيق OpenWHO

هو النظام الأساسي التفاعلي الجديد لمنظمة الصحة العالمية وشركائها الرئيسيين لتحسين الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية، ويتيح نقل المعرفة المنقذة للحياة إلى أعداد كبيرة من المستخدمين.

تطبيق CDC TravWell

يساعد التطبيق على التخطيط للسفر الدولي الآمن والصحي، ويتميز بتقديم توصيات موثوقة من مراكز السيطرة على الأمراض، والاطلاع على المعلومات أثناء السفر بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت، وأرقام هواتف خدمات الطوارئ للوجهة التي تريد الذهاب إليها.

تطبيق Flu Tracker

يقدم التطبيق معلومات محدثة عن نشاط الإنفلونزا وكيفية المساعدة في تخفيف بعض الأعراض التي يسببها فيروس الإنفلونزا، إضافة إلى تقديمه معلومات عن الفرق بين البرد والإنفلونزا.

تطبيق Sickweather

يعتمد التطبيق على ما يشاركه المستخدمون من معلومات حول الأمراض والأوبئة، حيث يقوم بمسح السماء بحثاً عن مؤشرات الطقس السيئ ومسح الشبكات الاجتماعية بحثًا عن مؤشرات الأمراض، مما يسمح لك بالتحقق من احتمالات الإصابة بالمرض بسهولة.