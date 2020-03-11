آبل تلغي حفل إطلاق أحدث هواتفها بسبب ”كورونا‎‎“

ألغت شركة ”آبل“ الأمريكية حفل إطلاق أحدث هواتفها من سلسلة ”آيفون“ وسط مخاوف متزايدة من تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر الكشف عن نسخة رخيصة من هواتف آيفون تسمى آيفون 9 أو آيفون SE2 في 31 مارس الجاري، ولكن تم إلغاء الحدث للحد من خطر انتشار كورونا، وفقا لموقع ”كولت أوف ماك“، الذي استشهد بمصدر من داخل ”آبل“ لم يذكر اسمه.

وكان من المقرر إقامة الحدث بمسرح ستيف جوبز في مدينة كوبرتينو كاليفورنيا، كما كان من المتوقع أيضا أن تكشف فيه آبل عن نسخة شعبية محدثة من آيباد برو.

إلى جانب ذلك، حظرت مقاطعة سانتا كلارا، حيث يقع مقر شركة ”آبل“، مؤخرا الأحداث الاحتفالية التي تشمل 1000 شخص أو أكثر للفترة المتبقية من الشهر.

وتسبب كورونا في تعثر خطوط إنتاج ”آبل“ الصينية، وكانت شركة ”فوكسكون“ التي تنتج ”الآيفون“ قد أغلقت مصانعها في الصين لعدة أسابيع الشهر الماضي، وتتوقع أن تعود بكامل طاقتها بحلول نهاية مارس الجاري.