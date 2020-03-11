تعرف على تفاصيل هاتف ”ون بلس“ 8 القادم

كشف الرئيس التنفيذي لشركة ”وان بلس“ الصينية، بيتي لاو، تفاصيل جديدة حول أجهزة OnePlus القادمة.

ومن المقرر أن تطلق ”وان بلس“ مجموعة من الهواتف الجديدة مدعمة بتقنية الجيل الخامس، مما يتيح لجميع مستخدمي OnePlus الاستمتاع بتجربة رائدة لا تضاهى تعززها سرعات 5G غير المسبوقة.

وقال لاو: ”هذا معلم رئيسي لهواتف OnePlus ومستخدمينا، نحن فخورون بأن نكون من بين أول الشركات المصنعة للهواتف الذكية المزودة بـ 5G“.

ومع تقنية الجيل الخامس، ستتحسن الهواتف فيما يتعلق بالأداء العام والألعاب.

وقال لاو: ”إن الفترات الزمنية المنخفضة والخدمات السحابية المحسنة ستساعد بلا شك على تحقيق تجربة مترابطة حقًا، مع توفير تطورات مثيرة في المجالات مثل الألعاب، والتي تعتبر مهمة جدًا للمستخدمين“.

ومن المقرر أن يتم تشغيل سلسلة OnePlus 8 القادمة بمعالج Qualcomm Snapdragon 865 الذي يشبه المعالج Realme X50 Pro 5G الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

وتشير بعض التسريبات إلى أن الموديلين المتميزين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro سيستخدمان معالج Snapdragon 865، بينما سيوفر OnePlus 8 Lite الأرخص شرائح Mediatek Dimensity 1000 5G الممكّنة.

ويعد ذلك ممكنًا بالنظر إلى أن 8 Lite سيباع ”بأسعار معقولة“ وأرخص جهاز في السلسلة. هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها العلامة التجارية للهواتف الصينية بتجربة ما يسمى بالقطاع الميسور التكلفة.