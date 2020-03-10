تعرف إلى مواصفات هاتف ڤيڤو NEX 3S 5G الجديد

كشفت شركة فيفو الصينية لتصنيع الهواتف الذكية رسميًا عن هاتف NEX 3S 5G الذي يعمل بمجموعة شرائح ”سنابدراجون 865″، ويمتاز بشاشة 6.89 بوصة FHD + منحنية الحواف وكاميرا خلفية بدقة 64MP.

يعد الهاتف الجديد نسخة تمت ترقيتها بصورة بسيطة من هاتفها الذي أطلقته في سبتمبر الماضي تحت اسم NEX 3 5G، وبحسب موقع ”أندرويد سنترال“، لم تقم فيفو بتغييرات كبيرة على تصميم الهاتف الخارجي، فقط تم تحديث بعض إعداداته الداخلية، فبدلًا من معالج ”سنابدراجون 855 بلس، سيعمل NEX 3S 5G الجديد على ”سنابدراجون 865“ ذو التبريد السائل، وبذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 12 جيجابايت منخفضة الطاقة، وسعة تخزين 512 جيجابايت.

كما يحتوي الهتاف في الخلفية على كاميرا ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 64MP، مع عدسة ”الترا وايد“ بزاوية واسعة جدا 13MP، عدسة منظار مقربة 13MP تضم تكبيرا بصريا 2x، وللسيلفي يأتي الهاتف بكاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميجابكسل.

وتشمل بعض النقاط البارزة الرئيسية الأخرى بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بسعة 44 واط، إلى جانب دعمه الواي فاي 6 والبلوتوث، ومستشعر بصمات الأصابع المدمجة تحت الشاشة (التسارع، الدوران، القرب، البوصلة).

يعمل جهاز فيفو Vivo NEX 3S 5G بواجهة المستخدم Funtouch OS 10 التي تعتمد على نظام تشغيل أندرويد 10 من غوغل.

ومن المقرر أن يتم بيع NEX 3S 5G في الصين اعتبارًا من 14 مارس. بسعر متوقع (719 دولارا) و(762 دولارا) في نسختيه.