قبل إطلاقه‎.. تعرف على مواصفات هاتف ”ريدمي نوت 9 برو“ الجديد

كشف مسرب المعلومات والمطور الهندي ايشان أغاروال، عن بعض المواصفات التقنية الرئيسية لهاتف شاومي الجديد ريدمي نوت 9 برو المتوقع أن يظهر لأول مرة في الهند خلال الشهر الجاري.

وفقا لأغاروال، يأتي ريدمي نوت 9 برو بشاشة 6.39 بوصة بدقة FHD+ دون أي نوتش، نسبة العرض إلى الارتفاع 20: 9، وكاميرا سيلفي ذات ثقب بدقة 16M.

كما يمتاز الهاتف بمعالج ثماني النواة مزود بمجموعة شرائح سناب دراجون 720G، مع ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 6 جيجابايت، وقدرة تخزينية تصل الى 128 جيجابايت.

يمتلك الهاتف ذو الميزانية الرخيصة القادم، كاميرا رباعية في العمق، تضم مستشعرا رئيسيا بدقة 48MP. وعدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا للعمق.

وينافس ريدمي الجديد عالم الكبار من خلال تقديم بطارية قوية بسعة 5، 020 مللي أمبير، وشحن سريع 18W، أما بالنسبة لخيارات الألوان، يدعي أغاروال أنه سيتم تقديم الهاتف باللون الأزرق، والأبيض الجليدي، والأسود.

كانت شركة شاومي الصينية مالكة العلامة التجارية ”ريدمي“ قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي أن سلسلة ريدمي نوت 9 ستظهر لأول مرة في الهند في حدث عبر الإنترنت فقط في 12 مارس/ آذار.